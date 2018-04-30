وزير المالية: تقديم قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبًا لمجلس الوزراء

سمر السيد قال وزير المالية عمرو الجارحي إن هناك قانونًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة سيتم تقديمه قريبًا لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه سيكون محفزًا لأصحاب تلك المشروعات بشكل أكبر. وأضاف، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم،…

سمر السيد





قال وزير المالية عمرو الجارحي إن هناك قانونًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة سيتم تقديمه قريبًا لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه سيكون محفزًا لأصحاب تلك المشروعات بشكل أكبر.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم، أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي المصري كفريق واحد على ملف السياسة النقدية والتأكد من إحداث التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه لم يمرَّ على تنفيذ ذلك البرنامج سوى 18 شهرًا، وكان من الممكن أن تؤدى المشاكل العميقة التى تمر بها مصر قبل تنفيذه إلى مسار سيئ.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجارى يتراوح حاليًّا بين 35 و40 مليار دولار، مقابل 50 مليارًا قبل خطوة تعويم الجنيه.