وزير المالية : تعديلات ضريبية قريبة لصالح صناعة الورق المحلية

قال د.محمد معيط وزير المالية المصرى إن المعاملة الضريبية والجمركية سيتم تعديلها خلال الفترة المقبلة لصالح صناعة الورق المحلية والإنتاج المحلى.



وأضاف معيط إن وزارة المالية تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلي من بينها تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصالح صناعة الورق المحلية.

جاء ذلك فى لقائه مع الكتاب والإعلاميين في إطار فاعليات الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2020-2021 .

وزير المالية : نعد مجموعة قوانين فى مجالات مختلفة

محمد معيط وزير المالية

وقال معيط إن الوزارة تعد حاليا عدة قوانين فى مجالات ، الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية.

كما تعد قوانين أخرى فى مجالات الإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة.

وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة بتحسين تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكل الأجور بما يضمن وصول عوائد التنمية إليهم.

وأشار معيط إلى أن الحكومة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.

من جانبه، قال أحمد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الوزارة حريصة على تلبية أولويات الشعب المصرى أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.