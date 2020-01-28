وزير المالية: تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين المأموريات والمقار الضريبية

كشف دكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تخصيص ٣٦٠ مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية.

خطة للتوسع في إنشاء مراكز لكبار الممولين

وقال معيط إن هناك خطة للتوسع في إنشاء مراكز لكبار الممولين، بحيث يتم إقامة فروع للمركز الرئيسي بعدد من المحافظات تبدأ بالإسكندرية، بما يُساعد في الارتقاء بمستوى الخدمة والتيسير على الممولين، وذلك في حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ويُشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

معيط لقيادات الضرائب: عايزين حق الدولة بما يُرضي الله

وقال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين في مصلحة الضرائب: نثق في إخلاصكم لوطنكم ووعيكم بأهمية واجبكم القومي نحو مصر، ونراهن بشدة على الشباب في الإبداع والابتكار والتفاني في العمل.. لكن أود أؤكد مجددًا: «مش عاوزين غير حق الدولة فقط بما يرضي الله بعيدًا عن أي تقديرات جزافية».