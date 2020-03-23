اقتصاد وأسواق

وزير المالية : تحويل 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات قبل بداية يوليو لصرف الزيادات الجديدة

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه سيتم تحويل 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات قبل بداية يوليو لصرف الزيادات الجديدة . وقال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "موضوع الخمس علاوات بقاله…

المال - خاص 12:46 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20 12:46 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20

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كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه سيتم تحويل 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات قبل بداية يوليو لصرف الزيادات الجديدة .

وقال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “موضوع الخمس علاوات بقاله 15 سنة معلق في المحاكم والرئيس (عبد الفتاح السيسي) وجه بأن الموضوع ده يتم حسمه بإعداد قانون”.

وأضاف: “كانت القضية إن ماكنش صدر قوانين بصرف هذه العلاوات في الفترة من 2006 وما بعدها وبالتالي علشان مفيش قانون لها ماتصرفتش والريس وجه يتعملها قانون بشكل يصرف للمستحقين العلاوات دي والخزانة تتحمل هذه التكلفة اللي هي حوالي 35 مليار جنيه ووالتكلفة دي هتنزل في السنوات اللي بعد كده إلى ما بين 7-8 مليار جنيه”.

وتابع: “الجزء الثاني هو زيادة مالية سنوية 14% في المعاشات وبنهاية الشهر ده هنحول 120 مليار لصناديق المعاشات للوفاء بهذه الزيادة وعلى نهاية يونيو هنكون حولنا 170 مليار جنيه لسداد زيادات المعاشات “.

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بقلم المال - خاص

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