وزير المالية: تحملنا 700 مليار جنيه للدعم في 11 عاما

سمر السيدقال عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الاثنين، إن الحكومة تحملت نحو 700مليار جنيه فى الفترة ما بين 2003 إلى 2014؛ لتغطية تكاليف الدعم، مؤكدا أن ذلك يعتبر مشكلة فى ظل زيادة العجز التجارى فى تلك الفترة.وأضاف فى كلمته بمؤتمر اليورومنى المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الوزارة ستستمر فى

سمر السيد

قال عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الاثنين، إن الحكومة تحملت نحو 700مليار جنيه فى الفترة ما بين 2003 إلى 2014؛ لتغطية تكاليف الدعم، مؤكدا أن ذلك يعتبر مشكلة فى ظل زيادة العجز التجارى فى تلك الفترة.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر اليورومنى المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الوزارة ستستمر فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى فى الفترة المقبلة، مع زيادة الحرص فى جانب النفقات فى الموازنة العامة، والتركيز على زيادة الكفاءة فى جمع الضرائب.

وأشار إلى أن الدولة أخذت فى اعتبارها الجانب الاجتماعى عند تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، وتم تخصيص تمويلات للفئات الضعيفة عبر برنامج تكافل وكرامة وغيره.

ولفت إلى أن الوزارة ستكون حريصة فى الفترة المقبلة على تحسين شراكتها وارتباطاتها مع العالم بجانب تقليل العجز التجارى.

وأوضح أن أكثر المخاطر التى تؤثر على الوضع الاقتصادى هى فشل الحفاظ على الاصلاح على مستوى الاقتصاد الكلى.