وزير المالية: تحقيق فائض في الموازنة بنسبة 1-2٪‏ بشكل مستدام

كتبت- مها أبوودنالتقى عمرو الجارحي وزير المالية مع وفد من مستثمري بنك بي إن بي باريبا الفرنسي خلال جلسة نقاشية لعرض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع ممثلي صناديق استثمار أمريكية وأوروبية بإجمالي أصول تحت الإدارة 5.5 تريليون دولار, وذلك بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسة المالية،

كتبت- مها أبوودن



التقى عمرو الجارحي وزير المالية مع وفد من مستثمري بنك بي إن بي باريبا الفرنسي خلال جلسة نقاشية لعرض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع ممثلي صناديق استثمار أمريكية وأوروبية بإجمالي أصول تحت الإدارة 5.5 تريليون دولار, وذلك بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسة المالية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

استعرض الجارحى خلال الجلسة أبرز إنجازات المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الناحيتين المالية والنقدية، وأهمها توسيع برنامج الحماية الاجتماعية لاستهداف شريحة أكبر من السكان من خلال تقديم المساعدات النقدية ودعم السلع الغذائية، بالإضافة إلى استهداف تحقيق فائض أولي سنوي في الموازنة بنسبة ١-٢٪‏ بشكل مستدام.

وحول موقف السياسة المالية خلال الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في صيف ٢٠١٨، أكد الجارحي على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية أثناء إجراء الانتخابات، وأن مصر تسير على خطى إيجابية ومستقرة نحو التعافى الاقتصادي.

ومن جانبه، أشار يوسف بشاي- ممثل بنك بي إن بي باريبا- إلى أن هذه تعد الاستضافة الثانية على التوالي لوزارة المالية المصرية مع مستثمري البنك علي هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.

أكد بشاي أن ٣٥٪‏ من الصناديق المشاركة في الجلسة لم يسبق لهم الاستثمار في السندات الدولارية المصرية، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين المهتمين بمصر في الفترة الأخيرة.

وفى ختام الجلسة النقاشية أجاب الوزير على أسئلة المستثمرين الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وإدارة الدين الخارجي، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.