اقتصاد وأسواق

وزير المالية: تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يواكب النظم العالمية

أسهمت في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي
منى عبدالباري 1:28 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 1:28 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، لافتا إلى أنها أسهمت في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي.

أسهمت في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي

وقال وزير في بيان اليوم، إن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مواكبة النظم العالمية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، وكذلك تسهم فى إنهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة.

وأوضح الوزير أن جميع الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، طبقًا لنص الماده (32) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

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وأعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020/2021، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية  عن عام 2020 ، اعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2021  للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا.

كما تتلقى إقرارت الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص)  إعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو  2021 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا .

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وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على  منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة إعتبارًا من أول يناير 2021 ، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.

 وأضاف أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة الحالي على www.incometax.gov.eg .

 وأشار عبد القادر إلى أنه خلال الموسم السابق للإقرارات كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا.

أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا ، إعتبارًا من أول يناير 2021 .    

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وأضاف أن المصلحة تقدم جميع التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 )، أو من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg .

وناشد رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط  كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم  الإقرارات إلكترونيًا.

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بقلم منى عبدالباري

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