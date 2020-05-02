اقتصاد وأسواق

وزير المالية: تأجيل سداد باقى مستحقات الدولة فى أرباح «القابضة للسياحة»

بقيمة 41.8 مليون جنيه عن العام المالي الماضي 2018-2019
منى عبدالباري 12:14 م, السبت, 2 مايو 20 12:14 م, السبت, 2 مايو 20

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قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تأجيل سداد مبلغ ٤١,٨ مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في ٣٠ يونيو 2019، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا» وتحسن حركة السياحة والطيران.

عن عام 2019-2020 لحين تحسن قطاعى السياحة والطيران

وقررت الإدارة المصرية اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم القطاع السياحى والذى تضرر بشدة من أزمة كورونا حيث قامت بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

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بقلم منى عبدالباري

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