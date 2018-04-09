وزير المالية: بيع سندات دولية بملياري يورو في أفضل طرح

خالد بدر الدين: أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أن مصر باعت سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75 % و5.625 % على الترتيب و تمت تغطية الطرح بأسعار جيدة جدا فى…

خالد بدر الدين:





أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أن مصر باعت سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75 % و5.625 % على الترتيب و تمت تغطية الطرح بأسعار جيدة جدا فى أفضل طرح فى تاريخ الطروحات المصرية.

ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله إن الإصدار، الأول لمصر بالعملة الأوروبية الموحدة في الأسواق الدولية، جذب طلبات بلغ إجماليها 7.5 مليار يورو ليبلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض، بمشاركة 350 مستثمرا ”من 35 دولة من 5 قارات مختلفة“.

وقال وزير المالية في بيان يوم الاثنين إن حصيلة السندات المقومة باليورو ”ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة“.

وذكرت وكالة رويترز أن حكومة مصر باعت سندات دولارية قيمتها 4 مليارات دولار في فبراير الماضى في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأمريكية.

واتفقت مصر في أواخر عام 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.