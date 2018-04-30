وزير المالية: بند الفوائد فى مصروفات الموازنة يسجل 39%

- تضاعف المديونيات بمعدل 5 مرات لتسجل 4.3 تريليون جنيه سمر السيد: قال عمرو الجارجي، وزير المالية، إنه عند إجراء أى إصلاح لابد أن يتم بشكل عميق ومتكامل، مشيرا إلى أن ما حدث فى عام 2011 وما تلاه من حالة…

– تضاعف المديونيات بمعدل 5 مرات لتسجل 4.3 تريليون جنيه

سمر السيد:

قال عمرو الجارجي، وزير المالية، إنه عند إجراء أى إصلاح لابد أن يتم بشكل عميق ومتكامل، مشيرا إلى أن ما حدث فى عام 2011 وما تلاه من حالة سيولة وزيادة حجم المصروفات بشكل غير مسبوق، والتى جرى تدبيرها من خلال الاستدانة، خاصة أنه كانت هناك زيادات كبيرة فى المرتبات والمعاشات مع انخفاض معدل النمو، وهو ما أدى فى النهاية إلى تضاعف المديونيات بمعدل 5 مرات فى 10 سنوات لتصل إلى 4.3 تريليون جنيه.

وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم، إلى أنه فى عام 2009/2010 سجل بند الفوائد من مصروفات الموازنة نسبة 19%، ومن المقرر أن يسجل 39% فى العام المالى المقبل، لافتا إلى أنه فى عقود طويلة كانت منظومة الإصلاح تتم بشكل غير متكامل، وتشمل أجزاء معينة وليس إصلاح عميق أو متكامل؛ ما أثر فى النهاية على تدهور ملفات وجعلها بقدر من السوء.

وأكد أهمية أن إدارة ملف الإصلاح بقدر من الانضباط، مشيرا إلى أن هناك رؤية ورغبة فى وضع مصر على المسار الصحيح.