وزير المالية بالكاجوال فى مبارة التأهل لكأس العالم

مها أبوودنننشر صورا لوزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، فى مباراة التأهل لكأس العالم أمس، والذى فاز فيه منتخب مصر أمس على نظيره الكونغولى بواقع هدفين مقابل هدف.ويظهر وزير المالية بالملابس الكاجوال الاقرب الى ( السيمى فورمال )، اثناء متابعة الماتش ، بصحبة نائبه للسيا

مها أبوودن

ننشر صورا لوزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، فى مباراة التأهل لكأس العالم أمس، والذى فاز فيه منتخب مصر أمس على نظيره الكونغولى بواقع هدفين مقابل هدف.

ويظهر وزير المالية بالملابس الكاجوال الاقرب الى ( السيمى فورمال )، اثناء متابعة الماتش ، بصحبة نائبه للسياسات الضريبية الذى اختار ارتداء الملابس ( السيمى فورمال ).

وكان وزير المالية قد توقع صباح أمس فوز المنتخب المصرى بواقع هدفين مقابل لا شىء.

ومن المعروف أن المنتخب حقق فوزا مؤهلا للتأهل لبطولة كأس العالم بروسيا، بعد نحو ٢٨ سنة من الغياب عن تلك البطولة، بعد ان كاد الأمل يضيع بسبب هدف التعادل الذى احرزه المنتخب الكونغولى فى الدقيقة 86 من المباراة، لتحدث المفاجأة باحتساب ضربة جزاء لصالح ( تريزيجيه )، احرز منها محمد صلاح هدف الفوز فى الدقيقة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع.