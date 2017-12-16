وزير المالية الليبي: الأولوية للشركات المصرية فى عمليات إعادة الإعمار

وكالات: قال وزير المالية الليبي، المفوض في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور أسامة حماد، إن الأولوية ستكون للشركات المصرية في عملية إعادة إعمار ليبيا. وشدد الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على حرصه على تعزيز الاستثمار والعلاقات الاقتصادية المصرية الليبية، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة ب

وكالات:

قال وزير المالية الليبي، المفوض في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور أسامة حماد، إن الأولوية ستكون للشركات المصرية في عملية إعادة إعمار ليبيا.

وشدد الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على حرصه على تعزيز الاستثمار والعلاقات الاقتصادية المصرية الليبية، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدولتين مطلع يناير المقبل لتفعيل التعاون والاتفاقات بين البلدين، وأنه سيترأس الجانب الليبي في اللجنة الفنية التي ستعقد في إطار هذه اللجنة العليا.

وأشاد بقدرة الشركات المصرية على إنجاز أي شيء، مدللاً على ذلك بمشروع قناة السويس، وأوضح أنه سيقدم تقريرا لرئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، رئيس المجلس الرئاسى، فائز السراج، لتكون الأولوية للاستثمار والتعاون مع مصر أكثر من أي دولة أخرى.

ونوه وزير المالية الليبى بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوحيد ليبيا، انطلاقًا من مبدأ «أمن مصر من أمن ليبيا». وأوضح أنه التقى عمرو الجارحي، وزير المالية، واتفقا على تشكيل لجــان فنية للتعـــاون بين القاهرة وطرابلس فــى كل القطاعات المالية مثل الضــرائب والجمارك والسياســات الماليــة والخزانة العــامـــة، بالإضافــة إلى التبــادل التدريبــى والتأهيلـــى بين العاملــين بوزارة المالية في البلدين.

وتابع أنه التقى المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وناقشا عددا من الملفات المالية والمصرفية المهمة لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين.

ويتوجه سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزارى الثلاثى حول الأزمة الليبية، والذى يعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الاجتماعات ستتناول بصفة خاصة المسار السياسى والوضع الأمنى في ليبيا.