وزير المالية اللبناني: العجز في ميزانية 2018 أقل مما كان في 2017

متابعات قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يوم الاثنين إن العجز في الميزانية العامة 2018 يبلغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار) بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء.وقال خليل إن هذا الرقم يقل بحوالي 220 مليار ليرة لبنانية (145 مليون دولار) عن العجز في ميزانية 2017.ويتعرض لبنان ل

متابعات

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يوم الاثنين إن العجز في الميزانية العامة 2018 يبلغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار) بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء.

وقال خليل إن هذا الرقم يقل بحوالي 220 مليار ليرة لبنانية (145 مليون دولار) عن العجز في ميزانية 2017.

ويتعرض لبنان لضغوط لإقرار ميزانية 2018 وإظهار استعداداه لإجراء إصلاحات مالية قبل سلسلة مؤتمرات للمانحين الدوليين هذا العام.

وسيسعى الاجتماع الأول في روما يوم الخميس إلى دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بينما يهدف مؤتمر باريس الذي سيعقد في أوائل أبريل نيسان إلى تمويل مشاريع للبنية التحتية.

وأقرت الحكومة العام الماضي أول ميزانية للدولة منذ العام 2005 بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة أصابت النشاط السياسي في البلاد بالشلل.

وتحدث خليل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سعد الحريري بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني على ميزانية 2018 وتمريرها إلى البرلمان لإقرارها.

وقال خليل ”مجموع الموازنة العامة لهذه السنة بلغت 23.85 تريليون ليرة (15.8 مليار دولار) من الإنفاق و18.69 تريليون ليرة (12.4 مليار دولار) من الإيرادات.

ويقارن ذلك بمبلغ 23.90 تريليون ليرة (15.8 مليار دولار) من الإنفاق و16.42 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار) من الإيرادات في ميزانية عام 2017.

وقال خليل إنه لم يتم إقرار أي ضرائب جديدة في ميزانية 2018 .