وزير المالية الفرنسى يطالب الاتحاد الأوروبى بحماية شركاته العاملة فى إيران

■ «توتال» و«ميرسيك» و«سيمنز» و«MSE» و«إيرباص» و«بيجو» و«رينو» أكثر المتضررين من عقوبات «ترامب»خالد بدر الدين طالب برونولومير، وزير المالية الفرنسى أمس، الاتحاد الأوروبى بحماية الشركات

■ «توتال» و«ميرسيك» و«سيمنز» و«MSE» و«إيرباص» و«بيجو» و«رينو» أكثر المتضررين من عقوبات «ترامب»

خالد بدر الدين



طالب برونولومير، وزير المالية الفرنسى أمس، الاتحاد الأوروبى بحماية الشركات التى قد تواجه عقوبات أمريكية بسبب تعاملها مع إيران، مشيرا إلى أن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين يعتزمون تقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية لتعزيز قدرة القارة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.

وتساءل – فى حديثه مع تليفزيون «سى نيوز» و«إذاعة أوروبا 1» أمس : «هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطى الاقتصادى للعالم؟ الإجابة لا»، وفيما يتعلق برد فعل أوروبا على العقوبات الأمريكية ضد إيران، قال إن هناك إدراكا بين كل الدول الأوروبية بأننا لا نستطيع المواصلة فى الاتجاه الذى نسير فيه اليوم والذى نخضع فيه للقرارات الأمريكية.

وقالت وكالة «رويترز» إن الشركات الأوروبية التى تعمل مع إيران تواجه عقوبات أمريكية، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم مع إيران فى 2015، وستعيد واشنطن وضع مشغلى الموانئ وقطاعات الشحن البحرى فى إيران فى القائمة السوداء يوم 4 نوفمبر المقبل، مع فرض عقوبات على تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين، والتى شكلت تحديات خطيرة لإيران خلال العقوبات السابقة.

وأشار «لومير» إلى قواعد الاتحاد الأوروبى التى يرجع تاريخها إلى عام 1996 والتى تسمح له بالتدخل لحماية الشركات الأوروبية من أى عقوبات أمريكية كما حدث عندما حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التى تجرى معاملات تجارية مع كوبا، وأجبر الاتحاد الأوروبى واشنطن على التراجع عن التهديد بعقوبات انتقامية، وأضاف أن أوروبا تحتاج إلى تشديد موقفها حاليا وتطبيق القواعد التى ترجع إلى عام 1996.

ومن الشركات المتوقع أن تتأثر بالجدول الزمنى الذى حددته الحكومة الأمريكية للعقوبات على إيران «ميرسك لاين» و«MSE» أكبر مجموعتين لشحن الحاويات فى العالم، اللتان أعلنتا أنهما تراجعان عملياتهما وخدماتهما وعلاقات العمل فى إيران بعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووى مع طهران، بل إن «MSE» توقفت بالفعل عن تلقى حجوزات لبعض الشحنات التى ستتأثر ببرنامج العقوبات.

وأكدت «ميرسك لاين» الدنماركية أنها توقفت عن قبول الشحنات المحددة الواردة فى القائمة التى أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، وأن وجودها فى إيران محدود، وأنها ستراقب التطورات لتقييم أنشطتها فى إيران التى تعتمد على التجارة المنقولة بحرا لكل من وارداتها وصادراتها السلعية، بعد أن واجهت صعوبات لوجيستية قبل رفع العقوبات الدولية فى 2016.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية هذا الشهر أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيعملون جاهدين لحماية مصالح شركاتهم فى إيران، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات صارمة على طهران، وتأمل شركات أوروبية كبرى من بينها «بيجوسيتروين» و«رينو» لصناعة السيارات، وشركة النفط العملاقة «توتال» الفرنسية، و«إيرباص» الأوروبية للطائرات و«سيمنس» الألمانية، أن تواصل العلاقات مع إيران، وأن يتخذ الاتحاد الأوروبى موقفا رسميا مستقلا عن القرار الأمريكى.

وكانت «الخزانة الأمريكية» قالت إنه من المحتمل أن تسعى بعض الشركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى الحصول على إعفاءات من العقوبات، أوعلى تراخيص جديدة لإجراء أنشطة مع إيران ولكنها لم تحدد تلك الشركات، مؤكدة أنها ستدرس كل شركة على حدة لأن الغرض هوتطبيق العقوبات على نطاق شامل لإغلاق النظام المالى الأمريكى أمام إيران، لكن فرنسا التى ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع إيران منذ ما قبل سقوط الشاه فى 1979 تسفعى إلى تعميق الروابط التجارية منذ رفع العقوبات عن طهران فى عام 2016، وقد يجهض قرار «ترامب» مشروع غاز لتوتال بمليارات الدولارات فى إيران.