وزير المالية: الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى والثقافة على رأس أولويات الدولة

ولفت إلى أن الدولة خصصت 110 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 للإنفاق على الصحة وخدماتها.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تقوم بصياغة هيكلية للموازنة العامة للدولة بهدف زيادة الإنفاق على الصحة، وهو مطلب مجتمعى لزيادة ميزانية الصحة والتعليم ومياه الشرب وتحلية المياه والصرف الصحى، دون التأثير على التزامات الدولة مثل خدمات الدين ومتطلبات الأمن القومى بجانب السكن الاجتماعى.

وكشف معيط أن هناك قناعة من رئاسة الجمهورية وهى الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى والثقافة لتكون من أولويات الدولة، لافتا إلى أن مضاعفة ميزانية الصحة ليست كافية، لتقديم خدمات صحية للمواطنين ذات جودة مقبولة فى كل الخدمات.

ولفت إلى أن الدولة خصصت 110 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 للإنفاق على الصحة وخدماتها.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته بفعاليات اليوم الثانى للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن هذا الانفاق المخصص لقطاع الصحة يمثل حوالى 6.4% من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى.

وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة حجم الإنفاق على قطاع الصحة الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الانفاق الحكومي.

وأشار إلى أن حجم الإنفاق على الصحة بلغ العام المالى الماضى 2019/2020 حوالى 89 مليار جنيه بنسبة 5.6% من الموازنة العامة للدولة، مقابل 71 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2018/2019، و62 مليار جنيه العام المالى 2017/2018 بنسبة 5% من الموازنة العامة للدولة.