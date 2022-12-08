وزير المالية السعودي يعلن استعداد بلاده لضخ استثمارات في مصر وتركيا

تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الاستثمارات في مصر، فيما تبحث عن فرص لتعميق العلاقات في المجال نفسه مع تركيا، متعهدة في الوقت ذاته بدعم باكستان.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023، إن بلاده بدأت الاستثمار بكثافة في مصر، لافتاً إلى عزم صندوق الاستثمارات العامة ضخ الأموال في بلد النيل.

وجدّدت المملكة العربية السعودية، في 29 نوفمبر، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، بحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، بما يسهم بتسريع حصول البلد الأكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ضخ استثمارات في مصر وتركيا

أواخر مارس، أودعت المملكة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السعودية، وكشف مصدر سعودي مطلع، حينها أن الوديعة سترفع حجم الودائع السعودية في مصر إلى 10.3 مليار دولار، منوّهاً بأن مدّة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.

من المقرر أن تودع المملكة أيضاً 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، ما قد يمثل دفعة كبيرة لمحاولة الرئيس رجب طيب أردوغان الحفاظ على استقرار الليرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال الوزير الجدعان إن “السعودية وتركيا في المراحل الأخيرة للاتفاق حول شروط الوديعة وقد تحدث خلال أيام”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك بحثاً عن الفرص الاستثمارية في تركيا.

في الثاني من الشهر الحالي، مدّدت السعودية أجل وديعة قيمتها 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، فيما يُرتقب أن تسدد إسلام أباد ديوناً قبل استحقاقها بأيام قليلة، وقال الوزير الجدعان في مؤتمر الإعلان عن الميزانية إن “السعودية ستسمر في دعم باكستان”.

الوديعة التي تعود للصندوق السعودي للتنمية، وتم توقيع اتفاقيتها في نوفمبر 2021، “هدفت إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام”، وفق ما نشره الصندوق على حسابه على “تويتر”.