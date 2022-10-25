وزير المالية: الرئيس السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 8 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 8 سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصرى العظيم، جنبنا المصير الأسوأ فى الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التى تئن منها مختلف اقتصادات الدول، وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة 3.3% , 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% فى يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

ولفت إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022.

وقال الوزير على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من2.8% فى 2020 إلى 9.1% فى 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة.

وأوضح أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصر.

وأضاف الوزير أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2% فى يونيه 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% فى عام 2027، بعدما وصل 159% فى العام المالى 1980 – 1981 ، وبلغ 102.8% فى يونيه 2016.

ولفت إلى تراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991إلى 19% فى يونيه 2022، وأن هناك مستهدف متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيه 2013 إلى 3.6 سنة فى 2023 وإلى 5 سنوات فى 2027، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.

وأشار الوزير إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى 6.1% فى يونيه 2022 بعدما وصل 13.8% فى العام المالى 1981 – 1982، وبلغ 12.5% فى يونيه 2016، ونستهدف النزول به إلى 4% عام 2027.

وذكر أن مصر نجحت في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية وبلغ 11.5% فى العام المالى 1981 – 1982 إلى فائض أولى بنسبة 1.3% فى يونيه 2022، وللسنة الخامسة على التوالى، ونستهدف2.3% فى العام المالى 2.024 – 2025، كما نستهدف معدل نمو سنوى 20% للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027 من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة0.5% من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأكد الوزير حرص الإدارة المصرية على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، مع مستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى الاستمرار فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار، خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة.