وزير المالية: الدولة مستمرة في تدبير احتياجات المواطنين من القمح وزيت الطعام والمواد البترولية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن عجز الموازنة 8.2٪ والسنة المالية الحالية 6.1٪ ونحن أقل من الأسواق الناشئة، ومستهدفين خلال الثلاث سنوات القادمة أن يكون عجز الموازنة 4.5٪ مثل الدول المتقدمة .

وأضاف معيط خلال مداخلة عبر الفيديوكونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الحكومة تستورد 6 ملايين طن قمح و مثل تلك الكمية يستوردها القطاع الخاص بإجمالي 12 مليون طن قمح بتكلفة 3 مليارات دولار ، و نتيجة الأسعار العالمية الحالية ترتفع الي 6 مليارات دولار.

وتابع معيط أن الدولة مستمرة في تدبير احتياجات المواطنين من القمح وزيت الطعام والمواد البترولية و كافة السلع الغذائية ، كما أنه يتم اتخاذ إجراءات لتدبير السلع الأساسية في ظل الأزمة العالمية التي تؤثر على مصر

وأشار وزير المالية إلى أن الأسواق العالمية تشهد اضطرابا وهناك ارتفاع في التكاليف مما يوثر سلبا على أسعار السلع .