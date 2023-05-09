وزير المالية: الخبير الإكتواري يلعب دورًا مهمًا في ترويض المخاطر التأمينية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمهنة الخبراء الإكتواريين منذ نحو 33 عاماً عبر إنشاء قسم خاص بالعلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة.

وأوضح معيط خلال كلمته على هامش المؤتمر العربي للإكتواريين 2023، أن هذا المؤتمر يساعد في نشر الوعي بأهمية مهنة الخبير الاكتواري في العديد من القطاعات مثل التأمين والبنوك والاستثمار بما يساعد في صنع قرار رشيد بهذه القطاعات.

وتابع وزير المالية أن الخبير الاكتواري يلعب دورا محوريا في دعم نشاط التأمين والتأمينات الاجتماعية بالسوق، وذلك عبر مساهمته في تقليل المخاطر التأمينية وتقدير السعر العادل للتغطيات والوثائق التأمينية.

وأشار إلى أن الحكومة تستخدم الخبرات والدراسات الإكتوارية في العديد من أنشطتها ومبادراتها المجتمعية والمالية ومنها ما تم في منظومتي التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي الشامل خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن صناعة الخبرة الإكتوارية تعاني من بعض التحديات ممثلة في ارتفاع تكلفة إعداد الدراسات الإكتوارية، وانخفاض أعداد الجهات المانحة للدرجات المهنية والعلمية في العلوم الإكتوارية، وكذلك انخفاض برامج التدريب في هذه الصناعة.

وأوضح أن هناك نحو 50 خبير إكتواري معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بالسوق المصرية، ولكن يجب تضافر جهود قطاعات التأمين والتأمينات الاجتماعية والبورصة وسوق المال والبنوك لدعم هذه الصناعة.