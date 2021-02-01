اقتصاد وأسواق

وزير المالية : الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل الي 862 مليار جنيه

معيط : تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات
ياسمين فواز 1:50 م, الأثنين, 1 فبراير 21 1:50 م, الأثنين, 1 فبراير 21

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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل الي 862 مليار جنيه مقابل253 مليار جنيه في عام  2014-2015 ، موضحا أن هذا ساعد الدولة المصرية في أن تجابه متطلبات الانفاق.

كما أعلن وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين في البرلمان ، تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، حيث خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه. 

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وأشار وزير المالية ، إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه. 

وزير المالية : تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات

وأكد معيط ، سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن ، حيث تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، قائلا إن “من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه.

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وأوضح أنه وخلال 48 سنة وفقًا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه .

وشدد معيط علي سعي الحكومة لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل على أن يكون هناك دعم كبير لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات. 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الثلاثاء إلقاء بيان المستشار وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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بقلم ياسمين فواز

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