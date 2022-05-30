وزير المالية التركي: الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 7% خلال الربع الأول.. والتضخم مؤقت

قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي اليوم الإثنين إن المؤشرات الأولية تظهر أن نمو الاقتصاد بلغ 7% في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا من جديد قناعته بأن ارتفاع التضخم مؤقت، بحسب وكالة رويترز.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع اتحاد البنوك، قال نبطي إن القطاع المصرفي قادر على مواجهة الصدمات المحتملة.

ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 70% في أبريل

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 70 % في أبريل وتشير التوقعات إلى أنه سيظل مرتفعا حتى نهاية العام.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا والتي يتبقى عليها نحو العام، يبدو أن المعركة بدأت مبكرًا بين الحزب الحاكم متمثل في شخص الرئيس أردوغان وزعيم المعارضة التركي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في تركيا في يونيو عام 2023 وسينتخب الناخبون رئيسا جديدا بالإضافة إلى 600 عضو في الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا كل منهم لمدة خمس سنوات.

ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يفوت اتهامات زعيم المعارضة التركي ورئيس حزب الشعب الجمهوري دون مساءلة أو حساب.

الرئيس التركي يرفع دعوى قضائية ضد زعيم حزب المعارضة

حيث أكدت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفع دعوى قضائية ضد كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، مطالبا بتعويض مقداره مليون ليرة تركية.

جاءت الدعوى القضائية بسبب اتهام كيليتشدار أوغلو لأردوغان وعائلته بتهريب أموالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمغادرة خارج البلاد، إذا فقد حزب العدالة والتنمية السلطة، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن حسين آيدن، محامي الرئيس التركي أردوغان، عن رفع دعوى قضائية ضد كيليتشدارأوغلو وطلب تعويض مقداره مليون ليرة تركية، إذا فشل المدعى عليه في إثبات ما زعمه.

المركزى التركى يبقى سعر الفائدة عند 14%

من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14 % للشهر الخامس على التوالي يوم الخميس الماضى كما كان متوقعا، رغم تنبؤات بأن يتجاوز التضخم 70 % بينما يهدد انخفاض جديد في الليرة بمزيد من ارتفاع الأسعار.

المركزى التركى: من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم

ودافع البنك عن سياسته قائلا إنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم بسبب الإجراءات المتخذة بالفعل لاستقرار الأسعار والنهاية المتوقعة للصراع بين روسيا وأوكرانيا وعوامل أخرى.

وخفض البنك سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي مع ارتفاع التضخم، وهي خطوة غير تقليدية سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة على الرغم من ارتفاع الأسعار بالفعل.

أشعلت دورة التيسير النقدي أزمة عملة شهدت انخفاض الليرة بنسبة 44 % مقابل الدولار مع نهاية العام الماضي، مما أدى إلى زيادة التضخم.

يقول خبراء الاقتصاد إن التضخم ارتفع إلى 69.97 % في أبريل، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة الليرة ولكن أيضا نتيجة تداعيات الحرب.

وانخفضت الليرة إلى 16.43 مقابل الدولار بعد قرار سعر الفائدة من 16.38.