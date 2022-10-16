وزير المالية البريطاني الجديد يتعهد للأسواق بإثبات قدرته على إصلاح الميزانية

قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت اليوم الأحد، إنه سيثبت للمستثمرين أنه سيصلح الشؤون المالية العامة للدولة، وذلك بعد أن تسببت الخطط الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء ليز تراس في فوضى بسوق السندات، يحسب وكالة رويترز.

وقال هانت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” : “لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق. لا ينبغي لأي وزير مالية السعي لتحقيق ذلك”.

وأضاف : “يوجد شيء واحد يمكننا فعله وذلك ما سأفعله، وهو أن نظهر للأسواق، والعالم، وبكل تأكيد لمن يشاهدوننا من المنزل، أننا بوسعنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في خططنا للضرائب والإنفاق”.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة صنداي تايمز، أن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت سيؤجل التخفيض المقرر للمعدل الأساسي لضريبة الدخل لمدة عام واحد بعد أن حذرت هيئة الرقابة المالية في البلاد من أن المالية العامة في حالة أسوأ مما كان متوقعا.

وقالت الصحيفة إن هانت سيؤجل لمدة عام خطة لخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل في أبريل المقبل لتوفير خمسة مليارات جنيه (5.6 مليار دولار) سنويا.

وقالت إن هانت بحاجة إلى سد فجوة في المالية العامة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني.