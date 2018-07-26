وزير المالية: الاقتصاد بدأ يتعافى.. و20% نموًا بالإيرادات العام الماضي

مها أبوودنقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد بدأ يستعيد قوته رغم الصعوبات التى تشهدها مصر سواء محلية أو انعكاسات لأزمات عالمية، خاصة أسعار البترول والدولار ومستويات أسعار الفائدة.وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، أن الفترة الماضية انتهت وزارة المالية من إقرار حزمة تشري

مها أبوودن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد بدأ يستعيد قوته رغم الصعوبات التى تشهدها مصر سواء محلية أو انعكاسات لأزمات عالمية، خاصة أسعار البترول والدولار ومستويات أسعار الفائدة.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، أن الفترة الماضية انتهت وزارة المالية من إقرار حزمة تشريعات غير مسبوقة لتطوير العمل المالى، أهمها قانون التعاقدات العامة، وإعفاء الممولين من غرامات التأخير.

وأعلن عن حزمة تشريعات جديدة خلال العام المالى الجديد، لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن مؤشرات موازنة العام الماضى أظهرت نتائج جيدة، وحققنا إيرادات عامة بنسبة نمو 20 % بقيمة 791 مليار جنيه، منها 438 مليار جنيه فوائد ديون، بنسبة 55% من الإيرادات وحقق عجز الموازنة 434 مليار جنيه.

وأوضح أن الموازنة العامة تعرضت لبعض الآثار السلبية بقيمة 101.2 مليار جنيه، وكان يتوقع تحصيل إيرادات غير ضريبية بقيمة 230 مليار جنيه، ولكن لم يتحقق سوى 161 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع دعم الطاقة إلى 150 مليار جنيه.

وتابع: “دعمنا البترول بـ121 مليار جنيه، وسجل دعم الكهرباء 29 مليار جنيه، وبلغ دعم السلع التموينية 80.5 مليار جنيه، ودعم للمعاشات بـ70مليار جنيه”.

وقال: “نحتاج لخفض الدين العام وتنويع مصادر الدخل مما يعمل على سهولة توفير موارد فعلية للإنفاق على التعليم والصحة والثقافة، وهو توجه أساسى للقيادة السياسية”.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى صعب ولكن الأهم من إحساس المواطن بارتفاع الأسعار هو توافر السلع، لافتًا إلى أن الحكومة تعتنى بفكرة توافر كافة السلع والخدمات رغم ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى هو توافر السلع ثم تحسين مستويات المعيشة بحيث يكفى دخلك مستوى طلباتك.

وأعلن عن دراسة إصلاح هيكل الأجور خلال عام بالتنسيق مع التنظيم والإدارة والجهات المختلفة.

وتطرق إلى أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين تراجعت إلى 17.5 مليار دولار، بسبب الاضطرابات العالمية، لافتًا إلى أن مصر امتصت صدمة تراجع الاستثمارات الأجنبية.

وأكد وزير المالية على أنه لم يتم اتخاذ قرارًا بعد بشأن السندات الدولية، ولن يتم ذلك قبل شهر أو شهرين.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إنه للمرة الأولى منذ 15 عامًا يتحقق فائض أولى فى الموازنة 4 مليارات جنيه، ونمت الإيرادات بنسبة 20% أكبر من نمو المصروفات التى حققت 18% بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بواقع 36% بقيمة 628 مليار جنيه، بنسبة 104% من المستهدف.

وأكد أن العجز تراجع إلى 9.8 % للمرة الأولى منخفضًا عن 10 % للمرة الأولى، مقابل 10.9%.

وعن صندوق مصر السيادى، أكد كجوك على تشكيل لجان لحصر الأصول غير المستغلة للتنسيق مع مستثمرين عالميين أو صناديق استثمار.