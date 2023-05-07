وزير المالية: الاقتصاد المصري عانى من صدمات عالمية ويواجه التحديات بكل قوة (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه حدث ارتفاع في فاتورة الاستيراد من 5 مليارات إلي 10 مليارات دولار شهريًا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، والاقتصاد المصري منذ تداعيات فيروس كورونا وهو تحت ضغط الصدمات ويواجه التحديات بكل قوة.

واضاف معيط خلال مداخله هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد: قدرت اشتغل خلال السنتين بتوع كورونا دون شعور المواطن بالاثار السلبية من ارتفاع اسعار ونقص سلع مثلما حدث عالميًا، نتيجة استخدام الحيز الذي كان موجود عندي عشان محسسكش بالموضوع ده خالص.

وتابع معيط: بعد الخروج إلي اضطرابات في سلاسل الامداد وموجة تضخمية وحرب روسيا واوكرانيا لقيت اني انا منهك وبدأت اعاني من صدمات شديدة وده اللي بقالنا من السنة الماضية وحتي الان.

واستكمل قوله: احنا بنقول يا تري الاقتصاد المصري حالته ايه ؟، احنا عندنا اقتصاد متنوع ومصادر متعددة، منها قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الاجنبي، موضحَا ان مثل تلك الظروف الاستثنائية مرت بها مصر في اوقات سابقة ومرت بسلام.

وأكد معيط أن حدوث تنمية يجب ان يكون هناك تمويل،