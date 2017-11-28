وزير المالية: الإنتهاء من ميكنة 1200 وحدة حسابية في مارس

أحمد صبرىقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، مساء الثلاثاء، إن الوزارة انتهت من ميكنة 1200 وحدة حسابية بالوزارة من 2700وحدة، مؤكدا أن ميكنة الموازنة العامة للدولة بعد الانتهاء من ميكنة جميع الوحدات سينتهي خلال مارس القادم.وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc على قناة dmc إلى أن

أحمد صبرى

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، مساء الثلاثاء، إن الوزارة انتهت من ميكنة 1200 وحدة حسابية بالوزارة من 2700وحدة، مؤكدا أن ميكنة الموازنة العامة للدولة بعد الانتهاء من ميكنة جميع الوحدات سينتهي خلال مارس القادم.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc على قناة dmc إلى أن ذلك يتم حاليا بمساعدة 12 ألف موظف بالوزارة و 48 ألف موظف بالوزارات الأخرى، وذلك للربط الكامل بين جهات الدولة ووزارة المالية.

وأكد أن ميكنة الموازنة العامة للدولة سيعمل على تسريع الإجراءات الحكومية وسيضمن صرف كل جهة للميزانيات المخصصة لها دون زيادة أو نقص اضافة الى زيادة الرقابة على تلك الأموال وضمان وصولها سواء من ناحية المصروفات أو الإيرادات.