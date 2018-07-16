وزير المالية: الإفلاس هو بديل الإصلاح الاقتصادي

أحمد صبرى قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن لم يكن هناك بديلا من الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤكدا أن عدم اتخاذ تلك الخطوة كان سيؤدى إلى إفلاس مصر وعدم توفير حاجة المواطن أو الدواء مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة هى تحسين دخل المواطن.وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على

أحمد صبرى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن لم يكن هناك بديلا من الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤكدا أن عدم اتخاذ تلك الخطوة كان سيؤدى إلى إفلاس مصر وعدم توفير حاجة المواطن أو الدواء مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة هى تحسين دخل المواطن.

وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن ضرب السياحة ومنع تحويلات المصريين بالخارج ومنع المنح الأجنبية والتسهيلات فى عام 2014 كان بفعل فاعل وكان هدفه إفلاس مصر مؤكدا أنه فى تلك الفترة كان يحتاج لتدبير 15مليون دولار لشركة أدوية للإفراج عن شحنة أدوية ولم يستطيع.