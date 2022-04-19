كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تشكيل لجنة داخل وزارة المالية تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزا الحد الأقصى.

وقال وزير المالية في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021، ملتزمون بجميع التوصيات الصادرة عن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.

وأضاف الوزير أنه غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.

وأشار وزير المالية إلى أنه هناك أيضا لجنة تم تشكيلها لدراسة الصناديق الخاصة بهدف تقنين أوضاعها، نافيا ما ذكره بعض النواب، بشأن عدم قيام جميع الهيئات الاقتصادية والخدمية بتقديم حساباتها الخدمية، موضحا أن الجميع قدم الحسابات الختامية، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم اعتمادها من مجالس إدارات هذه الشركات.

وفيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أن حجم الخسائر تراجع بشكل ملحوظ، قائلا: نعمل على تقليل الخسائر في السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وكافة الهيئات، متابعا: إن لم نستطع القضاء على الخسائر تماما نسعى لتخفيضها.

وقال وزير المالية إننا نتابع أوجه الإنفاق والإيرادات، لافتا إلى أن جميع الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت حساباتها الختامية، وهناك هيئات اعتمدت الحسابات الختامية بعد إرسالها للمجلس الموقر، مؤكدا أن 96% من الخسائر تأتي من قطاعي السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام.