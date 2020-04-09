استثمار

وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين تراجعت إلى 13.5-14 مليار دولار

مؤكدا في يناير الماضي أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019
المال - خاص 2:44 م, الخميس, 9 أبريل 20 2:44 م, الخميس, 9 أبريل 20

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أكد محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وأشار الوزير في يناير الماضي أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.

يذكر أن مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.

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بقلم المال - خاص

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