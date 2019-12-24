اقتصاد وأسواق

وزير المالية: اتفاق جمركى بين مصر وأمريكا يخضع للمراجعة من الجهات المختصة

تنسيق مع التجارة والصناعة لبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
منى عبدالباري 1:53 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 1:53 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصلحة الجمارك المصرية ، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية ، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية بين مصر والولايات المتحدة ، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ .

تنسيق مع التجارة والصناعة لبدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة ، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى ، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين “الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ” ، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية ، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة ، واستقبال بياناتها إلكترونيًا.

ولفت إلى أن ذلك سيُسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ ؛ وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى ؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته فى الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا .

وشدد معيط على أن الحوار المصرى ، الأوروبي يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التى تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير ، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة فى ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيضات المقررة في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .

جاء ذلك في بيان ورد الوزارة اليوم، حول الجهود التى بذلتها مصلحة الجمارك المصرية العام 2019، لتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع مناخ الاستثمار.

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بقلم منى عبدالباري

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