وزير المالية: إعلان الفائز بإدارة طرح السندات الدولارية غدا

كتبت- مها أبوودنكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، لـ(المال) أن الإعلان عن التحالف الفائز بإدارة طرح سندات دولارية تتراوح قيمتها بين ٣ و٤ مليارات دولار فى الأسواق الدولية سيتم غدا.وكانت وزارة المالية قد بدأت عمليات تقييم العروض المقدمة من ٢٢ بنكا إقليميا ودوليا، أمس لاختيار تحالف يضم بين ٤ إلى

كتبت- مها أبوودن

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، لـ(المال) أن الإعلان عن التحالف الفائز بإدارة طرح سندات دولارية تتراوح قيمتها بين ٣ و٤ مليارات دولار فى الأسواق الدولية سيتم غدا.

وكانت وزارة المالية قد بدأت عمليات تقييم العروض المقدمة من ٢٢ بنكا إقليميا ودوليا، أمس لاختيار تحالف يضم بين ٤ إلى ٥ بنوك ستقوم بإدارة طرح السندات الدولارية الشهر المقبل فى الأسواق الدولية.

وكشف الجارحى لـ(المال) أول أمس الاثنين، أن 22 بنكا دوليا وإقليميا تقدمت بعروضها لإدارة السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل، فى أسواق المال العالمية بقيمة 3 – 4 مليارات دولار.

وكانت الحكومة قد اقترضت 7 مليارات دولارات خلال العام المالى السابق، عبر إصدارين أولهما: فى يناير بقيمة 4 مليارات دولار وثانيهما: فى مايو بقيمة 3 مليارات دولار، لآجال 5 و10 و30 عاما.