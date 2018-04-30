وزير المالية: إجراءات عاجلة لمكافحة التهرب الضريبى

24% زيادة فى حصيلة الضرائب العام المقبل النقد يصل القاهرة خلال أيام والمراجعة 12 يومًا مها أبوودنكشف عمرو الجارحى وزير المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولى ستصل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا الى أن البعثة ستبقى لمدة 12 يوما ل



24% زيادة فى حصيلة الضرائب العام المقبل

النقد يصل القاهرة خلال أيام والمراجعة 12 يومًا

مها أبوودن

كشف عمرو الجارحى وزير المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولى ستصل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا الى أن البعثة ستبقى لمدة 12 يوما لإنهاء مراجعتها.

وقال الوزير إن وزارته ستعد حزمة من الإجراءات الفاعلة لمكافحة التهرب الضريبى، من بينها إجراء الحصر الميدانى والحصر الإلكترونى، بهدف ضبط حالات التهرب وتعظيم الحصيلة الضريبية.

وتوقع الجارحى فى تصريحات صحفية على هامش جولة داخل مركز كبار الممولين الضريبى، زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل بنخو يتراوح بين 22 و24%، كانعكاس لزيادة النشاط الاقتصادى المتوقع خلال العام.

وتحدث الوزير عن تحسن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، المعبرة عن النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحصيلة ستصل بنهاية يونيو المقبل لنحو 610 مليارات مقارنة بربط ضريبى بلغ 604 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة.

توقع الوزير تحقيق عجز نسبته 8.4% وفائص أولى بواقع 2% فى الموازنة الجديدة 2018/2019.