وزير المالية : إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين والمنتجين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين والمنتجين.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Thoughts، والذي تنظمه شركة «المال جى تى إم» اليوم وغدا، أنه تم تقديم إعفاءات للقطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 5 أعوام بنحو 4.5 مليار جنيه

وأشار معيط إلى أنه تم سداد 37.5 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة خلال العامين ونصف الماضيين، منوها بأن الخزانة العامة للدولة تتحمل إعفاء القطاع الخاص من 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية و6 مليارات جنيه لتوفير الكهرباء.

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذى شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.