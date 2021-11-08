وزير المالية : إبلاغ مجلس الشيوخ بمصير ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة الأسبوع المقبل

خلال كلمة وزير المالية على هامش عشاء العمل الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تشكيل لجنة لدراسة تطبيق ضريبة الأرباح الراسمالية على تعاملات البورصة وستعرض نتائج دراستها في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل .



جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية على هامش عشاء العمل الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى.



ويشار إلى أن أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتزم الحكومة المصرية تطبيقها على تعاملات البورصة بداية من أول العام المقبل انتقلت الى مجلس الشيوخ لمناقشتها من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار .

وطالب مجلس الشيوخ في وقت سابق ، بضرورة مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية بأن تدرس اللجنة كافة الآراء المقدمة من ممثلي سوق المال