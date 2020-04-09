وزير المالية: أنفقنا 30 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

قال محمد معيط وزير المالية اليوم الخميس إن مصر أنفقت حتى الآن ما يصل إلى 30 مليار جنيه من حزمة مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تبلغ 100 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحات نقلتها “قناة العربية”، أن مصر خصصت ثلاثة مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة وخمسة مليارات جنيه لدعم المُصدرين بخلاف ما تم تخصيصه لقطاعات الصحة وغيرها.

وتابع، إنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع السياحي وقطاع الطيران في البلاد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر في مارس الماضي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري لتمويل خطة الدولة ”الشاملة“ للتعامل مع المرض.

ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف السيسي حينها، “من نصف 2019 لغاية النهارده حجم التداعي الموجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخم جدا وصدقوني.. لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ما كنا ممكن أبدا نتحمل التداعيات.