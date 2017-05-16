وزير المالية: أرصدة الصناديق الخاصة 33 مليار جنيه فقط

المال - خاصقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن أرصدة الصناديق الخاصة 33 مليار جنيه فقط "وليس كما يقال أو يتردد عنها من أرقام غير حقيقية تتخطى هذا الرقم الصحيح".وتابع الجارحي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أن علاوة الـ 10% ستصرف قبل رمضان وخلال أيام قليلة بأثر رجعي من يوليو 2016، كما

المال – خاص

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن أرصدة الصناديق الخاصة 33 مليار جنيه فقط “وليس كما يقال أو يتردد عنها من أرقام غير حقيقية تتخطى هذا الرقم الصحيح”.

وتابع الجارحي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أن علاوة الـ 10% ستصرف قبل رمضان وخلال أيام قليلة بأثر رجعي من يوليو 2016، كما أنه تم عرض قانون ضريبة الدمغة الخاصة بالأوراق المالية وهي تدريجية على لجنة الخطة والموازنة و تمت الموافقة عليه واحالته الى مناقشته في جلسة عامة بعد إعادة الانعقاد للبرلمان في 29 مايو.

وأضاف وزير المالية أنه تمت مناقشة الموازنة العامة، وسيتم إعادة فتح طرح السندات الدولارية بعد توقفها، بقيمة 1.5 مليار دولار بنهاية الاسبوع المقبل.

وأكد أن الحكومة تعمل على محتوى شامل لبعض الاجراءات المالية التي سيتم اتخاذها قريبا.

وقال الجارحي إن تراجع الواردات له تأثير في خفض عجز الميزان التجاري.

وفي رده على سؤال حول وجود تأجيل لتنفيذ تقليص الدعم لعدد من السلع، قال إن برنامج الحكومة متكامل وليس له جدول زمني للتنفيذ، ويسير في شكل متكامل.

وأوضح وزير المالية أن خفض عجز الموازنة تحد هائل، وكذلك خفض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.

وتابع:”مصر تأمل صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بنهاية يونيو القادم”، مشيرا إلى أن الدين المحلي “لا شئ يدل على أنه خطر أو غير خطر وسيكون خطر جدا اذا تم تمويل العجز بمديونية أخري” على حد تعبيره !.

