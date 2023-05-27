وزير الكهرباء ينيب عمرو الحاج للمشاركة في مجلس الطاقة الذرية العربية بتونس

حضر الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية فاعليات المجلس التنفيذي الحادي والسبعين للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس نائبا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

كما حضر المجلس أيضاً من مصر الدكتور إيهاب الغريب محمد عوض رئيس قطاع الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية والذي انتخب العام الماضي من المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي.

الحاج والغريب

وافتتح المجلس التنفيذي الحادي والسبعين للهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور سالم حامدي المدير العام للهيئة وبحضور ممثلين عن أثنى عشر دولة عربية وتشمل مصر، الأردن، البحرين، تونس، السعودية، سوريا، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن.

وقد تضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي إنتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة، متابعة قرارات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي، أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية منذ الدورة السابقة للمجلس وحتى تاريخ انعقاد الدورة الحالية.

كما تضمن الجدول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية JINR، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2024، استضافة المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

بالاضافة الى مناقشة الحساب الختامي للهيئة، وتشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للسنتين القادمتين،و إختيار مكتب مراقبة الحسابات القانوني للسنتين القادمتين، قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 111، تنفيذ ميزانية الهيئة من أول العام وحتى نهاية شهر أبريل 2023،و تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية.



وقد شارك عمرو الحاج رئيس الهيئة في فاعليات ومناقشات المجلس، موضحا رؤية مصر في موضوعات المجلس.

كما عرض إيهاب الغريب محمد عوض رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية الماضية وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن العام 2022.