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وزير الكهرباء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

الذي وافته المنيه بعد صراع مع المرض
عمر سالم 2:12 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 2:12 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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نعى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

محمد شاكر

وأكد شاكر أن المشير طنطاوى رجل من رجال مصر الأوفياء، أفنى حياته في الدفاع عن الوطن، وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها مصر لاسترداد أراضينا والحفاظ عليها، وقاد سفينة الوطن فى وقت عصيب بحكمة بالغة حتى بر الأمان، وقدم نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة.

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وتقدم شاكر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وللمؤسسة العسكرية وجموع الشعب المصري، داعياً المولى – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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