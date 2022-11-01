 وزير الكهرباء يناقش مع عبدالعزيز بن سلمان ملفات «الربط المصري السعودي» و«الهيدروجين الأخضر»

توجه اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى المملكة العربية السعودية لتلبية دعوة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى، لبحث مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

أكد الدكتور شاكر على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية ، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية والسعودية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية فى كلا البلدين.

وأوضح الدكتور شاكر أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الهيدروجين الاخضر ومشتقاته وكيفية الاستفادة منه في التصنيع والتصدير.

وهذا وسيتم أيضاً خلال اللقاء متابعة الجدول الزمنى لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى الذي يأتى تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما نواة لربط عربى مشترك بالإضافة إلى أنه مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).

كما يمثل مشروع الربط الكهربائى المصري السعودى ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

ويأتى اللقاء فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ويؤكد على توجيهات قيادتى البلدين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين .