وزير الكهرباء يناقش مستجدات تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة وشراء شركات الاتصالات للقدرات

عقد صباح اليوم الأحد مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ، بجلسته الثالثة لعام 2023 ، برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض المجلس ما يلى :-

– آخر مستجدات الاستثمار فى الهيدروجين فى مصر ، ونتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرون – COP 27 ، وكذا مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها أثناء المؤتمر ، والجهود التي تقوم بها الدولة فى مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ، والتي أثمرت خلال هذا الشهر عن ما يلى :-

أولا : مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

-بتاريخ 6/6/2023 تم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع ملحق موقع وإحداثيات أرض مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات مع تحالف (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، شركة حسن علام يوتيليتيز بي في، شركة انفينيتي باور هولدينج بي في).

وبموجب الاتفاقيه والتي بموجبها سوف يبدأ التحالف في إجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المشروع ،وذلك بالأرض المخصصة لصالح الهيئة بمنطقة غرب سوهاج ، ليكون بذلك أكبر مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة والتى يقوم بتنفيذها وتمويلها القطاع الخاص .

ثانيا : شركات الاتصالات

– بتاريخ 7/6/2023 تم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عدد 4 عقود مع شركات الاتصالات العاملة فى مصر ، بغرض شراء طاقة كهربائية منتجة من محطات الطاقة الكهربائية المتجددة المملوكة للهيئة لتغطية استهلاكات شركات الاتصالات.

وسيتم ذلك عن طريق استخدام شبكات الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع ، حيث أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال هذا الشهر ،سعر البيع لمدة عام (فترة التعاقد) بدءً من شهر يوليو 2023 ، بقيمة 127قرش/ك.و.س (مقسمة بين الهيئة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع) .

-استعرض المجلس ما قامت به الهيئة لإعداد منظومة لحصر أصول الهيئة المختلفة من أراضى ومنشآت من خلال قاعدة بيانات جغرافية Geographical database)) مع حصر شامل لكافة قرارات التخصيص ، عقود الملكية وايضاً عقود التسجيل بالشهر العقارى وذلك فى اطار الدور المنوط بالهيئة وتوجه الدولة نحو ميكنة ورقمنة الأصول التابعة للدولة.