وزير الكهرباء يناقش خطط تطوير شركة البحيرة للتوزيع

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع مسئولي شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء؛ لمناقشة خطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه فى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والتى يضم موقعها الجغرافي العديد من مشروعات استصلاح الأراضي ووجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية،

وتقدم الشركة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث تمتد باتساع محافظة البحيرة،

وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم، وحتى واحة سيوة جنوبًا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية.

ويبلغ عدد المشتركين بالبحيرة حوالى 2.5 مليون مشترك، منهم عدد (1,029 مليون) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع، وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الأغراض (الصناعية- الزراعية- المرافق- منزلية- تجارية- أغراض أخرى).

وأضاف أنه تم تنفيذ عمليات إحلال وتجديد والتوسع بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض في جميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (محافظة البحيرة & محافظة مطروح & مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية & قرى حى العامرية بمحافظة الإسكندرية)،

وبلغت قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/6/2022 حتى 31/8/2022 مبلغًا قدره حوالى (61 مليون جنيه) من خلال حصر المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاعات شبكات التوزيع وتقديم الاقتراحات والحلول العاجلة التي تسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

حيث بلغ إجمالي مكونات الشبكة بنطاق عمل الشركة:

بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (337) لوحة.

بلغ إجمالي اطوال الشبكات (51391) كم.

وبلغ إجمالي عدد المحولات (28946) محول بإجمالي قدرة (7534) م.ف.أ.

وتقدم الشركة خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهي:

1- قطاع توزيع شمال البحيرة

2- قطاع توزيع وسط البحيرة

3- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات

4- قطاع توزيع شمال النوبارية

5- قطاع توزيع مطروح

6- قطاع توزيع الساحل الشمالى

ووجّه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة ضمن برنامج “حياة كريمة”.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذى يُوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة بجميع المناطق.

كما أكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها؛ لتفادي تكرارها فى المستقبل.