وزير الكهرباء يناقش جذب الشركات الهندية مع سفيرها بمصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة لبحث دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الهندية فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء وعلى وجه الخصوص الطاقات المتجددة.

أكد شاكر أن اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .

كما أكد الاهتمام بالتعاون المثمر مع الشركات الهندية لما لها من خبرات عالية فى مجال الكهرباء، كما يلقي قطاع الكهرباء دعماً غير مسبوق من الدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

وأوضح شاكر أنه تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بها وزيادة حجم التصنيع المحلى لمهمات طاقة الرياح والضخ والتخزين.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأشار شاكر إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والأطر الاتفاقية خلال مؤتمر المناخ cop 27 لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأكد الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

أكد الدكتور شاكر أن التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان إضافة إلى مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

ومن جانبه أشاد أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى جميع المجالات، موضحا أن الشركات الهندية تمتلك خبرات كبيرة فى مجالات الطاقة النظيفة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ولها العديد من المشروعات فى عدد من الدول.

وأكد رغبته فى التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، مشيراً إلى رغبتهم فى ضخ إستثمارات ضخمة فى مثل هذه المجالات.

كما أكد أيضا رغبته فى زيادة حجم التعاون فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى كيفية اعداد الأعمال فى مجال الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل بين القدرات الضخمة من الطاقات المتجددة فى الشبكة.

رحب الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركة الهندية مؤكداً استعداد القطاع التام للتعاون مع مختلف الأطراف وذلك للاستفادة من الخبرات المتنوعة بما يحقق الصالح العام والمنفعة لمصرنا الحبيبة.