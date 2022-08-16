وزير الكهرباء يكرّم الأولى بالثانوية العامة والمتميزين من أبناء العاملين

قام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكريم زينب أكرم حسن؛ لحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة عن القسم الأدبى، وهى نجلة الزميل أكرم حسن حميدة؛ من العاملين بقطاع شبكات الفيوم منطقة كهرباء مصر الوسطى.

الأولى على الثانوية العامة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء الذى يعدّ أحد القطاعات الهامة بالدولة بدعم وتشجيع الشباب ومساندته.

كما قام الوزير بتكريم محمود جمال محمد عبد العزيز، نجل الزميل جمال محمد عبد العزيز؛ من العاملين بقطاع شبكات الفيوم منطقة كهرباء مصر الوسطى؛ وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية ببطولة العالم لرفع الأثقال في اليونان.

ويعدّ دعم الكوادر الشبابية ركيزة من الركائز التي يهتم بها قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة التي تقوم بالتركيز على تشجيع الكوادر الشابة؛ حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء، ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار ما يدعم القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.