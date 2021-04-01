طاقة

وزير الكهرباء يفتتح المعرض الخامس للتكييف والتبريد والطاقة

ذلك في إطار إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذى يقوم به التصنيع المحلى وقطاع التبريد والتكييف
عمر سالم 3:05 م, الخميس, 1 أبريل 21 3:05 م, الخميس, 1 أبريل 21

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افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس، المعرض والمؤتمر الدولى الخامس للتكييف والتبريد والطاقة والعزل “إتش فاك ايجيبت  إكسبو ـ أشرى كايرو 2021.

يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذى يقوم به التصنيع المحلى وقطاع التبريد والتكييف والذى سيقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل الجارى بأرض المعارض الدولية محور المشير.

وزير الكهرباء

يضم المعرض أكثر من 100 شركة عارضة مصرية ودولية على مساحة تبلغ حوالى  10 آلاف متر مربع للاستفادة من الفرص الهائلة من خلال الطفرة العمرانية للمشروعات الكبرى وغير المسبوقة والتى تشهدها مصر حالياً حيث تمثل سوق ضخم فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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وتقوم هذه الشركات بعرض أحدث تكنولوجيا التكيف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحرارى والطاقة المتجددة.

ويصاحب المعرض مؤتمر علمى متخصص يشارك فيه كبار خبراء التكيف والتبريد ، وتشهد فاعلياته ندوات عملية وورش عمل متخصصة.

يشارك فى زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من ( الاستشاريون ، كبرى شركات المقاولات ، المهندسون المتخصصون ، الفنيون  والمهتمون بهذا المجال الحيوى).

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ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مجال وصناعة التبريد والتكييف والطاقة.    

ويقوم هذا القطاع بدور مهم فى الاقتصاد القومى حالياً ومستقبلاً وخاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة. 

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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