وزير الكهرباء يفتتح أول مشروع استكشافي لاستخدام مزيج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر بشرم الشيخ

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم أول مشروع استكشافي لاستخدام مزيج الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر كوقود فى إحدى الوحدات الغازية فى محطة شرم الشيخ طراز GE LM6000 معربا عن سعادته من المشاركة فى هذا الحدث الهام حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه بالقارة الأفريقية.

وأوضح شاكر أن مثل هذه المشروعات توضح أن كل الأحلام من الممكن تحويلها إلى واقع عند توافر عزيمة وإرادة قوية وشركاء ملتزمون معًا.

شاكر خلال مشاركته في قمة Cop27

وأشاد شاكر بالسرعة الهائلة التى تم بها إنجاز المشروع في أقل من خمسة أشهر منذ توقيع اتفاقية التعاون في وقت سابق من هذا العام ، نظرا لأهمية الهيدروجين الأخضر كوقود.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من هذا المشروع الريادي الاسترشادى لتحسين تنفيذ مشروعات الطاقة التي تعمل بالهيدروجين في المستقبل ليس فقط في مصر أو إفريقيا ، بل في جميع أنحاء العالم.

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