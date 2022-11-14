وزير الكهرباء يعلن افتتاح عدد من المشروعات بمجال الطاقة المتجددة خلال COP27

تنطلق غداً فاعليات اليوم السادس للأيام الموضوعية والمخصص لمناقشة موضوعات الطاقة والمنعقدة على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ COP27، وسيبدأ اليوم بجلسة افتتاحية بحضور سامح شكري – وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27 والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس مفوضة الاتحاد الإفريقي ومفوضة الطاقة للإتحاد الأوروبي والعديد من الوزراء المعنيين بالطاقة من مختلف دول العالم وكذا رؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية وجهات التمويل.

وستتضمن فعاليات يوم الطاقة مناقشة العديد من الجلسات والفعاليات، والتي ستتناول موضوعات الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا وقضايا تأمين الطاقة، في ضوء الأزمات الحالية والحلول المبتكرة والتكنولوجية وسياسات الهيدروجين الأخضر وآليات تمكين اقتصادياته وتمويل التحول في الطاقة النظيفة.

كما ستتم مناقشة دور الربط الكهربائي في استدامة الطاقة وكفاءة الطاقة كأداة فعالة للتحول فى الطاقة وكذا جلسة عن الطاقة النووية كطاقة نظيفة ومستدامة، هذا إضافة إلى قيام الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

وشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أيام، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فودافون مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تتضمن التزام الشركة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح يوم الإثنين الماضى فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.