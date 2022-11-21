وزير الكهرباء يعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع على وفد «ENERGY CHIINA» الصينية

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الرئيس التنفيذى لشركة ENERGY CHIINA الصينية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الصينية، مشيرًا إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، معربًا عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.

وأشار الدكتور شاكر إلى تنفيذ إستراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الاخضر بالمنطقة استغلالًا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكل قارات العالم.

وأكد الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة إستراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة، بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًّا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة.

ونوه باهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

ولفت الوزير إلى التوقيعات والاتفاقيات التي تمت، خلال فعاليات مؤتمر المناخ “COP27” مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر.

حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات، بحجم استثمارات متوقع يصل إلى 34 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، وتسهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويًّا.

بالإضافة إلى توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات،

و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات يصل إلى 85 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة، وغير مباشرة 230 ألف فرصة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًّا.

وأشاد رئيس شركة ENERGY CHIINA الصينية بعمق العلاقات المصرية الصينية، معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربًا عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتطوير شبكتي النقل والتوزيع.

كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذى يُوليه لزيادة حجم التعاون والاستثمار على أرض مصر التى تُعدّ بوابة لدخول القارة الأفريقية.