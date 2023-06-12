وزير الكهرباء يستعرض جهود القطاع بمجال الأمن السيبراني ضمن استراتيجية مصر الرقمية

قال الدكتور خالد محمد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، إن هناك اهتمامًا من الدولة المصرية بملف الأمن السيبراني كقوة دفاعية هامة ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتأمين وحماية خصوصية البيانات الشخصية ومواجهة المخاطر السيبرانية.

وألقى الدستاوي نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح انعقاد الدورة الثانية من مؤتمر الأمن السيبراني، الضوء على مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة فى تنفيذ استراتيجية نحو التحول إلى الطاقة الخضراء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، ما دفع قطاع الكهرباء إلى العمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية.

وأوضح أن التحول للشبكات الذكية يعزز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث يتم استخدام تكنولوجيا الاتصالات وإنترنت الأشياء IOT في المشروعات التى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم ذلك على عدة محاور:

محور منظومة العدادات الذكية:

تم تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب العدادات الذكية للوقوف على أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال وكذلك تم إنشاء مركز بيانات رئيسي لإدارة العدادات الذكية ومركز بيانات إحتياطي والبدء فى تنفيذ خطة مشروعات العدادات الذكية أخذاً فى الإعتبار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المنظومة كاملة ضد أى هجمات سيبرانية أو اختراقات للمنظومة.

محور إدارة ومراقبة شبكات التوزيع:

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع خطة لتطوير الشبكات بشركات التوزيع وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وقد اعتمدت هذه الخطة على محورين متتاليين:

– رفع كفاءة شبكات التوزيع وتدعيمها حيث تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات بقيمة 41,8 مليار جنيه منذ عام 2014 لإحلال و تجديد الشبكات بالإضافة إلى التوسعات المطلوبة لمجابهة الأحمال وتحويل الشبكات من نظام الربط الطرفي (Radial) إلى نظام الربط الحلقى (Ring) حتى يمكن الاستفادة المثلى من مشاريع التحكم الحالية والمستقبلية.

محور الأمن السيبرانى:

فى ظل تنفيذ جميع هذه المشروعات الأمر الذى يتطلب تأمين البنية التحتية المعلوماتية لقطاع الكهرباء ، حيث قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات المعنية والمتخصصة فى هذا المجال.

واضاف ان البروتوكول يأتي لتأمين البنية التحتية لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ( توزيع – إنتاج ) وتم إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني لمراقبة وتقييم أنظمة المعلومات الخاصة لها (المواقع الإلكترونية والتطبيقات وقواعد البيانات ومراكز البيانات – الخوادم – الشبكات – أجهزة الحاسب الألى) كما تم تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وكذلك الشركات الوطنية المتخصصة لحماية البنية التحتية الحرجة.

وأشار الدستاوي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون في مجال الأمن السيبرانى فى 6/6/2023 ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبراني في وزارة الكهرباء والطاقة وشركاتها التابعة طبقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

بالاضافة الى إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء للتأكد من متطلبات الأمن السيبراني وزيادة الوعى الأمنى من خلال ورش عمل دورية للعاملين في مجال الأمــن السيبراني وتدريب المهندسين العاملين في مجال الأمن السيبراني لرفع قدراتهم بهذا المجال مما سيكون له أثر فى تعزيز الثقة فى البنية التحتية لوزارة الكهرباء وجهاتها وشركاتها التابعة



واختتم كلمته بالثناء والشكر إلى القائمين على هذا المؤتمر والجهات المشاركة والذى يعتبر نجاحاً للمضى قدما فى مواكبة أحدث التطورات الخاصة بمجال الأمن السيبراني الذى أصبح جزء لا يتجرأ من منظومة الكهرباء فى الوقت الحالى خاصة فى ظل التحول للشبكات الذكية وهو ما يتطلب أعلى معايير الأمن الإلكترونى والسيبراني فى شبكات قطاع الكهرباء.