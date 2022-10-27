وزير الكهرباء يزور السعودية ويوقع مع «أكوا باور» عقودًا لطاقة الرياح

يستعد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للسفر للسعودية خلال أيام لتوقيع عدد من الاتفاقيات لتدشين مشروعات بمجال الطاقة المتجددة فى مصر.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، أن «شاكر» سيوقع خلال الزيارة مع شركة أكوا باور السعودية عقود إنشاء عدد من المشروعات بمجال الرياح خلال الفترة المقبلة فى مصر، بقدرات تتجاوز 400 ميجاوات.

وأضافت المصادر أن وزير الكهرباء سيناقش أيضًا إمكانية دخول «أكوا باور» بمجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ خلال أيام بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن «شاكر» سيبحث أيضًا الجدول الزمنى لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودي، بعد نجاح المملكة فى توقيع قرض مؤخرًا لصالح تمويل الحصة الخاصة بالجانب السعودى والبالغة نحو 1.2 مليار دولار.

ووقعت مصر والسعودية أكتوبر 2021 عقود مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين، بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار (ما يعادل نحو 33 مليار جنيه)، لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، على أن يتم تشغيله خلال عام 2024.

وأكدت المصادر أن المرحلة الأولى من المشروع تأتى بقدرة 1500 ميجاوات، ويتم الانتهاء منها خلال 36 شهرًا، والثانية بقدرة 1500 ميجاوات، وتنتهى فى مدة 42 شهرًا، على أن تكون هناك فترة ضمان لمدة 10 أشهر خاصة بالخطوط والمحولات وغيرها.