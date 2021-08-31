وزير الكهرباء يتلقى دعوة من سفير سنغافورة لعرض تجربة مصر في الأسبوع العالمي للطاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة لتوجيه دعوة رسمية للدكتور شاكر للمشاركة وعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء خلال الأسبوع العالمى للطاقة بسنغافورة نهاية أكتوبر.

توجه شاكر بالشكر على تلقيه الدعوة، مؤكدا حرصه على المشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذى يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات فى جميع مجالات الكهرباء، مشيداً بعمق العلاقات المصرية السنغافورية. شاكر اثناء اللقاء

واستعرض وزير الكهرباء خلال اللقاء الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة فى تحقيقها خلال فترة وجيزة بدعم من القيادة السياسية فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، لتصيح قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل تنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها، مشيرا إلى “استراتيجية الطاقة لعام 2035” ، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات ، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات وبنهاية عام 2022 ومتوقع أن تصل لأكثر من 8,8 جيجاوات.

وأشار وزير الكهرباء الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع وإمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة، كما سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وجارى إستكمال إجراءات الربط مع السعودية ، والربط الكهربائي مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وأشاد دومينيك جوه بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأعرب عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معرباًعن رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستفادة من خبراتها فى مختلف المجالات .