طاقة

وزير الكهرباء يترأس الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الأفريقي «STC-TTIIET»

تحت عنوان "تحديد أولويات البنية التحتية لأفريقيا للعقد القادم"
عمر سالم 4:40 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 4:40 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ـ عبر خاصية الفيديوكونفرانس ـ الاجتماع الوزارى للدورة الأولى غير العادية للجنة الاتحاد الأفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياح (STC-TTIIET) ) تحت عنوان “تحديد أولويات البنية التحتية لأفريقيا للعقد القادم”، وذلك بصفته رئيس اللجنة نيابة عن مصر.

ويأتي الاجتماع برعاية وتنظيم من مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، وبمشاركة السادة ممثلى الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الأفريقى وممثلى المؤسسات والتجمعات الأفريقية المعنية بالبنية التحتية.

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محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات ومخرجات المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية بإفريقيا PIDA PAP2 والتى تضمنت قائمة بالمشروعات ذات الأولوية متمثلة فى 73 مشروعًا فى كافة قطاعات البنية التحتية منها المشروعات الثلاثة التى تخص مصر وهم مشروع الممر الملاحى للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

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كما ستتم مناقشة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان كمرحلة أولى لاستكمال الربط مع جنوب إفريقيا باستخدام طريق حرم القاهرة ـ كيب تاون، ومشروع الربط الكهربائى الإقليمى بين مصر وليبيا كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائى لدول شمال إفريقيا.

وأضاف أنه تم استعراض إستراتيجية تنفيذ وتمويل تلك المشروعات والوقوف على مستجدات خطة التعافى من الآثار الناتجة من جائحة كورونا.

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يذكر أن نتائج هذا الاجتماع سوف تعرض على قمة الاتحاد الأفريقى القادمة فى فبراير2021، وذلك لاعتمادها من السادة رؤساء الدول الأفريقية.

وتأتى رئاسة ومشاركة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع ضمن عدة مشاركات تمت منذ تولى رئاسة مصر الاتحاد الأفريقى لعام 2020.

ويأتي ذلك لتوطيد العلاقات بين مصر وباقى الأشقاء الأفارقة، برعاية الاتحاد الأفريقى ومفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد والمؤسسات والتجمعات الأفريقية المعنية بالبنية التحتية والطاقة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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